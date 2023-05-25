Какие загородные лагеря Казахстана получили заключение эпидемиологов
Пока в ЗКО только два лагеря получили заключение санитарных врачей.
Иллюстративное фото из архива «МГ»
Комитет санитарно-эпидемиологического контроля опубликовал список загородных детских лагерей, которые получили их заключение.
Акмолинская область:
учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»,
Алматинская область:
«Балдаурен Капшагай»,
Актюбинская область:
детский оздоровительный лагерь «Campit»,
база отдыха с детским лагерем «Береке»,
детский оздоровительный лагерь «Куншуак»,
детский оздоровительный лагерь «Асем»,
загородный детский-оздоровительный лагерь «Шугыла»,
ВКО:
оздоровительный лагерь «Арайлы Шығыс»,
ЗКО:
оздоровительный лагерь «Туристко-оздоровительный комплекс «Евразия»,
оздоровительный лагерь «Самал»,
Кызылординская область:
центр дополнительного образования и олимпиад «Камбаш»,
оздоровительный лагерь «Актерек»,
оздоровительный лагерь «Сыр-уланы»,
оздоровительный лагерь «Тау самалы»,
областной центр дополнительного образования и олимпиад
оздоровительный центр «Жалын»,
Карагандинская область:
республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»,
Туркестанская область:
детский оздоровительный лагерь «Балдаурен»,
Павлодарская область:
учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»,
учебно-оздоровительный центр «Жас даурен»,
Алматы:
лагерь ТОО «SKI PARK PIONEER».
Ранее в ведомстве поясняли, что перед открытием оздоровительного сезона лагеря должны:
проверить эффективности работы инженерных сетей, системы вентиляции, кондиционирования, освещения;
осуществить профилактическую промывку и дезинфекцию сооружений и сетей водоснабжения с исследованием питьевой воды;
очистить и благоустроить территории;
провести профилактические дезинфекционные, дезинсекционные, дератизационные мероприятия.
Территория лагерей должна иметь ограждение без повреждений. Количество мест в одной спальной комнате предусматривают из расчёта четыре квадратных метра на одного ребёнка.
К работе допускается персонал с наличием медицинской книжки и отметкой о прохождении периодического медицинского осмотра и гигиенического обучения.