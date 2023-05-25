Акмолинская область: учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»,

Алматинская область: «Балдаурен Капшагай»,

Актюбинская область: детский оздоровительный лагерь «Campit», база отдыха с детским лагерем «Береке», детский оздоровительный лагерь «Куншуак», детский оздоровительный лагерь «Асем», загородный детский-оздоровительный лагерь «Шугыла»,

ВКО: оздоровительный лагерь «Арайлы Шығыс»,

ЗКО: оздоровительный лагерь «Туристко-оздоровительный комплекс «Евразия», оздоровительный лагерь «Самал»,

Кызылординская область: центр дополнительного образования и олимпиад «Камбаш», оздоровительный лагерь «Актерек», оздоровительный лагерь «Сыр-уланы», оздоровительный лагерь «Тау самалы», областной центр дополнительного образования и олимпиад оздоровительный центр «Жалын»,

Карагандинская область: республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»,

Туркестанская область: детский оздоровительный лагерь «Балдаурен»,

Павлодарская область: учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», учебно-оздоровительный центр «Жас даурен»,

Алматы: лагерь ТОО «SKI PARK PIONEER».

проверить эффективности работы инженерных сетей, системы вентиляции, кондиционирования, освещения;

осуществить профилактическую промывку и дезинфекцию сооружений и сетей водоснабжения с исследованием питьевой воды;

очистить и благоустроить территории;

провести профилактические дезинфекционные, дезинсекционные, дератизационные мероприятия.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Комитет санитарно-эпидемиологического контроля опубликовал список загородных детских лагерей, которые получили их заключение.Ранее в ведомстве поясняли, что перед открытием оздоровительного сезона лагеря должны:Территория лагерей должна иметь ограждение без повреждений. Количество мест в одной спальной комнате предусматривают из расчёта четыре квадратных метра на одного ребёнка. К работе допускается персонал с наличием медицинской книжки и отметкой о прохождении периодического медицинского осмотра и гигиенического обучения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.