Пока в ЗКО только два лагеря получили заключение санитарных врачей. 286 миллионов тенге выделили на организацию летних лагерей в Атырауской области Иллюстративное фото из архива «МГ» Комитет санитарно-эпидемиологического контроля опубликовал список загородных детских лагерей, которые получили их заключение.
  • Акмолинская область: учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»,
  • Алматинская область: «Балдаурен Капшагай»,
  • Актюбинская область: детский оздоровительный лагерь «Campit», база отдыха с детским лагерем «Береке», детский оздоровительный лагерь «Куншуак», детский оздоровительный лагерь «Асем», загородный детский-оздоровительный лагерь «Шугыла»,
  • ВКО: оздоровительный лагерь «Арайлы Шығыс»,
  • ЗКО: оздоровительный лагерь «Туристко-оздоровительный комплекс «Евразия», оздоровительный лагерь «Самал»,
  • Кызылординская область: центр дополнительного образования и олимпиад «Камбаш», оздоровительный лагерь «Актерек», оздоровительный лагерь «Сыр-уланы», оздоровительный лагерь «Тау самалы», областной центр дополнительного образования и олимпиад оздоровительный центр «Жалын»,
  • Карагандинская область: республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»,
  • Туркестанская область: детский оздоровительный лагерь «Балдаурен»,
  • Павлодарская область: учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», учебно-оздоровительный центр «Жас даурен»,
  • Алматы: лагерь ТОО «SKI PARK PIONEER».
Ранее в ведомстве поясняли, что перед открытием оздоровительного сезона лагеря должны:
  • проверить эффективности работы инженерных сетей, системы вентиляции, кондиционирования, освещения;
  • осуществить профилактическую промывку и дезинфекцию сооружений и сетей водоснабжения с исследованием питьевой воды;
  • очистить и благоустроить территории;
  • провести профилактические дезинфекционные, дезинсекционные, дератизационные мероприятия.
Территория лагерей должна иметь ограждение без повреждений. Количество мест в одной спальной комнате предусматривают из расчёта четыре квадратных метра на одного ребёнка. К работе допускается персонал с наличием медицинской книжки и отметкой о прохождении периодического медицинского осмотра и гигиенического обучения.