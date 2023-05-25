— Также ведутся работы по возможному объединению карт-пропусков и автобусных карт. Глава города поручил подрядной организации завершить установку турникетов до первого июня, а также провести учения совместно с управлением по ЧС, — рассказали в пресс-службе акимата города.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Всего в Уральске 107 учреждений образования, в том числе 50 городских школ. Сейчас там устанавливают турникеты. Ученикам выдадут специальные карты-пропуски. В них внесут личные данные ребёнка. Турникет будет контролировать время входа и выхода ребёнка из школы.В ведомстве заверили, что во всех школах установили камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.