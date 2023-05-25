На эти деньги купят 26 водосливных устройств для вертолётов. Вертолёт подключили к тушению природных пожаров в ЗКО Иллюстративное фото из архива «МГ» В пресс-службе премьера сообщили, что учитывая непредсказуемый природный характер и опыт прошлых лет, правительство усиливает меры по обеспечению противопожарной защиты. Согласно новому постановлению, из резерва правительства выделят более 623 млн тенге на приобретение 26 новых водосливных устройств для вертолетов. Их будут использовать для периферии городов и удалённых районов.
— С помощью дополнительных устройств, способных производить забор пяти тонн воды за 10-15 секунд и слив за шесть секунд. Авиация сможет оперативно покрывать огнегасящей жидкостью большие территории лесной местности, — пояснили в ведомстве.
Также власти намерены закупить новые вертолёты Ми-8. Напомним, в прошлом году горели более 40 тысяч гектаров леса в Костанайской области. Огонь уничтожил свыше 100 строений, погиб человек. Казахстанцы собирали гуманитарную помощь для жителей, помогали пострадавшим животным. В этом году лес горит в Абайской области. Площадь горения превышает 3,5 тысячи гектаров.