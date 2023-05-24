По данным «Казгидромета», 25 мая на юге ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Гроза и ветер ожидаются в ЗКО По республике ожидается усиление ветра.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +31..+33 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +27..+29 градусов, ночью опустятся до +17..+19 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +22..+24 градусов, ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 8 метров в секунду
