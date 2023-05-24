Иллюстративное фото из архива «МГ» Распоряжением акима Алматы на должность руководителя его аппарата назначен Бейбут Шаханов. Он родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, Казахский государственный юридический университет, Казахскую коммерческо-финансовую академию, университет Ланкастер. Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ведущего специалиста департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства агентства по регулированию естественных монополий РК. В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях министерств финансов, образования и охраны окружающей среды. С 2015 по 2022 годы работал в комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами министерства национальной экономики, министерства по инвестициям и развитию, министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. С июня 2022 года до нынешнего назначения работал руководителем управления строительства Алматы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.