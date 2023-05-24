— Ребята, оглянувшись по сторонам, тактично указали на малолетних девочек, которых без проблем пропускали в клуб, на что охрана в грубой форме послала группу куда подальше. После чего началась потасовка, в котором один из охранников уложил ударом парня. Тот, ударившись головой об бордюр, потерял сознание. Парня, которого ударили, увезли его же друзья в квартиру. Там он, придя в сознание, пожаловался на головные боли и уснул. На следующий день умер от кровоизлияния в мозг, — написал Сарсенбаев.

Иллюстративное фото из архива «МГ» О потасовке возле клуба написал блогер из Актау. По его словам, в начале мае несколько жителей Жанаозена приехали в город и планировали посетить клуб Montana. Некоторых из них в заведение пустили, а другим во входе отказали из-за возраста (якобы на вид им младше 35 лет).В пресс-службе департамента полиции Мангистау сообщили, дело заведено по статье 106, части 3 УК РК — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшие по неосторожности смерть потерпевшего. 31-летний подозреваемый задержан и находится под стражей. В ведомстве добавили, что планируют установить посты полиции возле четырёх увеселительных заведений города.