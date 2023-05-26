Он заявил, что охраняет объект. 13 спортивных площадок в Уральске передадут предпринимателям Иллюстративное фото из архива «МГ» Инцидент произошёл в селе Иртышск Павлодарской области, сообщает Polisia.kz. Нетрезвый мужчина в одних трусах разгуливал по стадиону. Прибывшим стражам порядка 41-летний сельчанин сказал, якобы является десантником и охраняет центральный стадион. За мелкое хулиганство суд приговорил его к семи суткам административного ареста. А за нетрезвое состояние в общественном месте он оплатит пять МРП штрафа (17 250 тенге). Накануне похожий случай произошёл в Аксае. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, гулял рядом со школами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.