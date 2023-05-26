Безопасность на первом месте!

Аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки — это необходимый элемент на дороге. Они служат для безопасности водителя и пассажиров, сохраняя их здоровье, а то и жизнь. Поэтому присутствие этих предметов в авто обязательно и обсуждению не подлежит.

Ещё один из важных продуктов, которые мы предлагаем — это продвинутые видеорегистраторы, функциональные гаджеты, которые помогут установить причинную связь непредвиденных ситуаций на дороге.

Видеозапись с устройства нужна для обращения в страховую компанию, если авто получило повреждения.

Будь на шаг впереди!

В нашем магазине большой выбор радаров – такой аксессуар один из важнейших хранителей вашего кошелька. Радары являются неотъемлемой частью современных автомобилей. Они помогают избежать ДТП, предупредить о препятствиях на дороге и контролировать скорость движения. Некоторые модели даже имеют функцию распознавания дорожных знаков и помогают соблюдать правила дорожного движения.

Также, чтобы выразить свою индивидуальность или просто обновить салон, мы предлагаем огромный выбор авточехлов от бюджетных моделей, до самых эксклюзивных. Они вам помогут сохранить первоначальное состояния обивки кресел, защитить их от пятен, мусора и царапин, дополнить ваш салон комфортом, повысить функциональность сидений.

Также для защиты автомобиля имеются в продаже коврики. Они надёжно закрепляются в салоне, очень стойкие к износу, имеют красивый внешний вид и не впитывают влагу.

Одна из основных деятельностей СПЕЦцона — перерегистрация автомобилей, при которой получают государственные автомобильные номера. Как раз для такого случая у нас в наличии есть широкий ассортимент рамок на любой вкус.

Мы гарантируем высочайшее качество и доступные цены на все наши товары. У нас вы найдёте только проверенные и надёжные бренды.

При личном разговоре с директором уже сети магазинов «Автошик» Анной Владимировной, мы узнали о её намерениях и целях. И очень воодушевились! Анна Владимировна руководствуется одной фразой: если ты не можешь сделать лучшее, сделай лучшее из того, что у тебя есть! И её слова не расходятся с делами, посетите магазин и убедитесь сами! «Автошик» — путь к идеальному автомобилю!

Мы находимся по адресу: посёлок Зачаганск, улица Жангир хана, 160.

Телефон: 8 (701) 793-67-07, 8 (705) 796-65-65.

Instagram: @avtoshik_uralsk

Новости Компаний

