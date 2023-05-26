Ставки на футбол: особенности футбольных пари и стратегии для получения прибыли
Футбол – наиболее популярная игра в большинстве стран мира, в том числе и в Казахстане. Чемпионаты по этому виду спорта проводятся везде. А в линях беттинговых компаний принимаются ставки на футбол даже на региональные и женские соревнования.
Так как это наиболее популярная спортивная дисциплина, даже принято анализировать глубину линии конкретной БК по количеству футбольных ивентов. Часто такие события находятся в топе, а ставки принимаются с выгодными коэффициентами.
В этом материале расскажем о главных особенностях ставок на футбольные матчи.
Преимущества и недостатки ставок на футбол
Так как футбольные матчи пользуются огромным спросом, на популярные встречи доступны котировки с минимальной маржей. Большинство матчей сопровождается глубокой росписью с дополнительными вариантами ставок, а в лайве на игры предложены прямые видеотрансляции.
Кроме этих достоинств выделим также следующие плюсы:
• большое количество информации в интернете о командах, футболистах и матчах;
• наличие стратегий ставок на футбол;
• большое количество матчей;
• футбольные игры всегда присутствуют в линии.
Из недостатков отметим пристальное внимание букмекеров к топовым событиям. При изменении шансов команд аналитики БК быстро реагируют и происходит корректировка коэффициентов.
На что ставить в футболе
На футбол доступно большое количество вариантов ставок. В некоторых случаях на одно спортивное событие в росписи принимаются пари на 1500+ дополнительных исходов. Наиболее часто игроки ставят на такие рынки:
• точный счёт;
• победа одной из сторон или ничья;
• тоталы;
• форы;
• сделки на отдельные игровые отрезки;
• статистические показатели;
• комбинированные пари.
На популярные матчи встречаются уникальные варианты прогнозов. Например, статистика отдельных игроков или азиатские рынки. На большинство турниров предлагаются долгосрочные сделки на итоги сезона.
Как гарантированно выиграть, делая ставки на футбольные события
Любые пари на спорт – это риск. Гарантированно выиграть нельзя ни при каких обстоятельствах. Ведь даже котировка 1.01 не обещает стопроцентного выигрыша. В спорте часто случают апсеты. Футбол в этом плане не исключение.
Делая регулярные ставки на длительной дистанции, рекомендуется пользоваться проверенными стратегиями. Но ни одна тактика тоже не может гарантировать прибыль, а только является инструментом, повышающим шансы на выигрыш.
