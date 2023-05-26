Иллюстративное фото из архива «МГ» Убийство произошло в 2017 году. На автостоянке в Уральске мужчина нанёс семь ножевых ранений потерпевшему, который скончался на месте. Подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. 26 мая этого года мужчину экстрадировали из Германии, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. Он водворен в следственный изолятор столицы. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

OYUhWopmM30

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.