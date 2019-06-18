В Казахстане стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «ӘREKET»

Победители получат гранты в размере до 3 млн тенге на развитие собственного дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В начале июня в Казахстане стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «ӘREKET» среди некоммерческих организаций. Общий грантовый фонд составляет 150 миллионов тенге. Срок окончания приема заявок - 30 июня 2019 года. Чтобы подать заявку, представителям НКО необходимо собрать пакет необходимых документов, указанных на официальном сайте Фонда развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» в разделе «Документы». Заявку нужно направить в электронном виде (PDF-фо