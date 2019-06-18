Фонд развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» - единый оператор благотворительной деятельности группы компаний АО «Самрук-Қазына». Наша миссия - Содействовать улучшению социально-экономической жизни населения и процветанию Республики Казахстан. Фонд «Samruk-KazynaTrust» реализует благотворительные проекты и программы, направленные на решение социально значимых для населения вопросов от лица всей группы компаний АО «Самрук-Қазына». Деятельность Фонда осуществляется при содействии государственных органов, Правительства РК и экспертов в сфере общественной и социальной политики. Администраторами благотворительных проектов Фонда «Samruk-KazynaTrust» выступают неправительственные организации.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «ӘREKET»
Победители получат гранты в размере до 3 млн тенге на развитие собственного дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В начале июня в Казахстане стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «ӘREKET» среди некоммерческих организаций. Общий грантовый фонд составляет 150 миллионов тенге. Срок окончания приема заявок - 30 июня 2019 года. Чтобы подать заявку, представителям НКО необходимо собрать пакет необходимых документов, указанных на официальном сайте Фонда развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» в разделе «Документы». Заявку нужно направить в электронном виде (PDF-фо