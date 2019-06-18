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Социум

В Казахстане стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «ӘREKET»

Победители получат гранты в размере до 3 млн тенге на развитие собственного дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В начале июня в Казахстане стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «ӘREKET» среди некоммерческих организаций. Общий грантовый фонд составляет 150 миллионов тенге. Срок окончания приема заявок - 30 июня 2019 года. Чтобы подать заявку, представителям НКО необходимо собрать пакет необходимых документов, указанных на официальном сайте Фонда развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» в разделе «Документы». Заявку нужно направить в электронном виде (PDF-фо
Дана Рахметова
В Казахстане стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «ӘREKET»
Победители получат гранты в размере до 3 млн тенге на развитие собственного дела, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В начале июня в Казахстане стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «ӘREKET» среди некоммерческих организаций. Общий грантовый фонд составляет 150 миллионов тенге. Срок окончания приема заявок - 30 июня 2019 года. Чтобы подать заявку, представителям НКО необходимо собрать пакет необходимых документов, указанных на официальном сайте Фонда развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» в разделе «Документы». Заявку нужно направить в электронном виде (PDF-формат) на почтуareket.skt@gmail.com. На первом этапе поступившие заявки будут рассматриваться на предмет социальной значимости и актуальности проекта, а также на соответствие направления проекта уставным целям НКО, наличие команды сотрудников, реалистичность и оригинальность подхода в решении социальной проблемы. После анализа и тщательного изучения заявок будут отобраны некоммерческие организации, соответствующие всем озвученным критериям. Отобранные кандидаты будут проинформированы о прохождении на второй этап, где им необходимо будет предоставить развернутую заявку. На втором этапе отбирать заявки будет специально созданная комиссия, в которую войдут эксперты от государственных органов, международных организаций, социального и бизнес секторов. Одним из главных критериев отбора станет жизнеспособность и реалистичность предлагаемого НКО проекта. И, наконец, третьим этапом Конкурса станет трехдневное обучение основам социального предпринимательства в г.Нур-Султан, а после – защита собственного проекта по социальному предпринимательству перед комиссией. Победители получат гранты в размере до 3 млн тенге на развитие собственного дела. Срок реализации проекта НКО в рамках «ӘREKET» - 9 месяцев со дня заключения договора. - Наша цель – научить некоммерческие организации быть финансово устойчивыми. При этом мы обучаем их, даем в руки все инструменты и выделяем гранты на развитие наиболее интересных идей. Таким образом, мы достигаем двух целей – помогаем решать социальные проблемы посредством предпринимательских навыков и предоставляем НКО возможность развиваться самостоятельно. Размер грантов может составить до 3 миллионов тенге, в зависимости от проекта, - говорит официальный представитель Фонда развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» Мирас Иргебаев. Напомним, проект «ӘREKET» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» в рамках Программы социальных инвестиций «Менің елім». За дополнительной информацией обращайтесь по телефону:+7 (7172) 24-80-15, + 7 771850 19 90 e-mail: a.moldabayeva@sk-trust.kz.
Фонд развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» - единый оператор благотворительной деятельности группы компаний АО «Самрук-Қазына». Наша миссия - Содействовать улучшению социально-экономической жизни населения и процветанию Республики Казахстан. Фонд «Samruk-KazynaTrust» реализует благотворительные проекты и программы, направленные на решение социально значимых для населения вопросов от лица всей группы компаний АО «Самрук-Қазына». Деятельность Фонда осуществляется при содействии государственных органов, Правительства РК и экспертов в сфере общественной и социальной политики. Администраторами благотворительных проектов Фонда «Samruk-KazynaTrust» выступают неправительственные организации.
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