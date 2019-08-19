- Для подделок характерен серийный номер банкнот - ВВ 5547994, но возможны и другие номера, - рассказала заместитель начальника отдела по работе с наличными деньгами и кассовых операций Атырауского филиала РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» Арайлым Амин. По словам специалиста, поддельные банкноты изготовлены с использованием компьтерной техники на защищенной бумаге и наличием водяных знаков в виде геометрических фигур по всей поверхности банкнот. Также на них имеется имитация водяного знака в виде мифической птицы «Самрук». - На подделках имитированы защитные элементы: водяной знак, ныряющая нить, скрытые и совмещающиеся изображения, защитный элемент «СПАРК» в виде изображения крыла барса, изображения, видимые только в ультрафиолетовом свете и другие. Поддельная банкнота в ультрафиолетовом свете не имеет голубого свечения. Цветные волокна таких банкнот фальшивомонетчиками были дорисованы вручную краской. Цветовая гамма поддельной банкноты 5000 тенге отличается от настоящих тусклым цветом, - добавила спикер. Национальный Банк призывает население быть бдительными и соблюдать всего несколько правил, которые помогут различить настоящие банкноты от поддельных: - для начала банкноту необходимо почувствовать. Банкнотная бумага имеет свой специфический хруст. На банкнотах имеется специальная печать, которая создает рельеф. Этот рельеф можно почувствовать там, где находится монумент «Қазақ Елі», буквенное изображение номинала банкнот, архитектурные изображения, карта Казахстана и слова «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ». На всех банкнотах имеются метки для людей с ослабленным зрением в виде выпуклых высокорельефных элементов, хорошо различимых на ощупь; - затем на банкноту необходимо внимательно посмотреть. Цвет банкноты должен быть четким и контрастным, необходимо просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинала. Аналогичным образом необходимо обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нить, выходящую на поверхность банкноты в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются на проходящем свете, как одна сплошная нить с надписями; - банкноту также необходимо повернуть. На банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого. На оборотной стороне банкнот номиналом 2000 и 5000 тенге имеется голографическая полоса. Изображения на голограмме переливаются и имеют динамический эффект. - Данный метод займет не более 5 секунд и поможет каждому определить подлинность банкнот, - уверяет Арайлым Амин.