Введенное новшество полезно не только для тех, кто получает водительское удостоверение впервые, но и для остальных автомобилистов, которым необходима медицинская справка 083У. При приеме документов работники госкорпорации руководствуются стандартами оказания государственных услуг, согласно которым для получения водительского удостоверения необходимо прийти в спецЦОН с удостоверением личности, справкой о прохождении медосмотра и оплатить госпошлину. К слову, справка о прохождении медосмотра необходима при оформлении водительского удостоверения впервые, просрочке или лишении «прав». Теперь же состав медицинской комиссии на получение медсправки сократился с семи до четырех специалистов и достаточно пройти терапевта, окулиста, отоларинголога и психиатра-нарколога. Кроме этого, отменено требование по проведению лабораторно-инструментального исследования – больше нет необходимости проходить такие процедуры, как общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорографическое исследование, исследование биологических сред на предмет употребления психоактивных веществ. Упрощенный процесс получения медицинской справки предусматривает так же удобное получение справок из психо- и наркодиспансеров. Теперь терапевту досточно проверить все данные в информационной системе «Электронный регистр диспансерных больных» и выдать соответствующую справку. Отметим, что с начала года более 337 тысяч автомобилистов уже получили свои водительские удостоверения.