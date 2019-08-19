Около 200 сотрудников сферы спорта соревновались в 6 видах спорта: мини-футбол, веселый старт, асык ату, дартс, перетягивание каната и стрит ворокаут. В рамках празднично-спортивного мероприятия руководитель отдела физической культуры и спорта города Уральска Азамат Нурмуханбетов наградил тренеров, ветеранов спорта, спортсменов значками и благодарственными письмами за вклад в развитие спорта. По словам заслуженного тренера РК, заслуженного деятеля спорта РК Мурата Тлегенова, сейчас много внимания уделяется развитию физической культуры и спорта. - У нас много спортсменов выступающих на мировых аренах, они являются гордостью нашего края. Спасибо всем тренерам за большой труд. От всей души поздравляю вас с Днем спорта, успехов в работе, новых побед и счастья, - поздравил всех Мурат Тлегенов. Также в рамках празднования дня спорта при поддержке отдела физической культуры и спорта города Уральска и ОО «Байтерек» прошел первый благотворительный забег «Забег добра». В мероприятии приняли участие более 100 жителей города. - Услышав про благотворительную акцию, мы не могли пройти мимо, поддержали нашей командой, пригласили всех знакомых и привели наших детей принять участие в сегодняшнем спортивном мероприятии, пользуясь случаем призываю жителей города заниматься спортом, - говорит участник забега, руководитель ОО «Академия ЗОЖ» Маргарита Булдакова. Участники забега также призывают всех заниматься спортом. - Я не так давно стал заниматься спортом. Но могу сказать, что это хорошо влияет на жизнь и на состояние человека. Я считаю, что каждый должен хотя бы несколько раз в неделю заниматься физкультурой, чтобы поддерживать свое здоровье и тело в нужном состоянии, - рассказал участник забега.