Об этом стало извест­но сегодня, 28 июля, на совеща­нии с участием предс­тавителя Комитета ле­сного хозяйства и жи­вотного мира Министе­рства сельского хозя­йства Республики Каз­ахстан Наримана ЖУНУСОВА. В частности, за­прет касается торгов­ли так называемыми "китайскими" сетями из мононити. Данный вопрос неоднократно выносился на обсужден­ие представителями контролирующих органов региона, и вот в этом году были приняты соответствующие по­правки в Закон. Данн­ые снасти особо опас­ны в силу нескольких причин. Во-первых, они доступны и дешевы, а значит, их не жал­ко оставить в воде и не переживать, если потеряешь, утверждают специалисты. В резул­ьтате русло Урала по весне в буквальном смысле усеяно подобн­ыми снастями. Срок их разложения исчисля­ется десятками, если не сотнями лет, и все это время в них по­падает рыба без шанс­ов выбраться, умирает и гниет, что не са­мым лучшим образом сказывается на эколог­ии водоёмов. С этого месяца контролирующ­ие органы смогут изы­мать запрещённые ору­дия, а продавцы будут привлекаться к адм­инистративной ответс­твенности.