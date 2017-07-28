Уральцы радуются, что с их кранов льется горячая вода, однако проблема по выплате задолженности за горячую воду и тепло еще не разрешилась, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ZhTE (2) Две недели в квартирах уральцев не было горячей воды. По словам руководства АО "Жайыктеплоэнерго", их долг перед газовиками составляет 223 млн тенге. Но погасить долг монополист не способен, так как долг населения за горячую воду и тепло составляет 500 млн тенге. Журналисты "МГ" провели опрос среди читателей, как можно решить сложившуюся проблему. По итогам голосования выяснилось, что 39% респондентов считают, что необходимо ужесточить меры взыскания долгов со злостных неплатильщиков. 37% решили, что необходимо сменить руководство АО "Жайыктеплоэнерго", а 21% голосующих считают, что тут все безнадежно, такая проблема в "Жайыктеплоэнерго" останется навсегда. -  350 миллионов - это только вершки пирамиды и того, что происходит в ЖТЭ. По-хорошему туда нужно налоговую проверку затащить и произвести мониторинг работы. Долги у населения сейчас стали больше только потому, что страна в кризисе с 2014 года и проваливается в него сильнее с каждым годом. Бедных людей стало очень много. Сейчас бомжи на помойках появились, которые не пьют водку и семья хорошая. Деньги выводят из оборота ЖТЭ. Проверьте их тендеры и участников этих тендеров. Все на свои места выйдет. Посмотрите, на чем катается бедное руководство ЖТЭ и начальники, юристы и бухгалтеры. К примеру, в феврале говорили, что у ЖТЭ 1500 нарушений, закуплены фильтры, которые стоят 35 миллионов и стоят без дела. 4,5 миллиона наложен штраф. А они сейчас копейки с людей собирают. И самое главное - не подают в суд на блатных и богатых. Основная масса всех исков - это беднота нашего города. Которым деньги можно собирать, скинувшись всем населением, - высказался читатель под ником ЖайыкБезЭнерго. - Чиновникам нужно подумать, как пустить газ который у нас под ногами, в трубу ЖТЭ. Может, опубликуют данные, как дорожает 1 кубометр газа от скважины до потребителя в частности и для ЖТЭ. Проанализировать, сколько посредников и усмерить их аппетиты или вообще половину исключить из цепочки, а судебным приставам начинать отнимать имущество и на торги кто должен, - написал читатель под ником Киррил. Некоторые люди винят в сложившейся ситуации руководство ЖТЭ. - Меньше воровать надо, отрубать руки чиновникам и директорам, - считает Виктор. Кроме того, комментаторы  считают, что уже пора отказываться от услуг ЖТЭ и делать автономное отопление, только тогда и разрешатся все проблемы и неоплаченные долги перед газовиками.