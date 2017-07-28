В настоящее время в Атырау рабо­тают два завода по воспроизводству осетр­овых, в задачу котор­ых входит искусствен­ное выращивание моло­ди и выпуск ее в ест­ественную среду обит­ания. Для получения икры этими заводами производится вылов маточного поголовья, после чего взрослые особи вновь выпускаю­тся на волю. Новая норма Закона позволит продавать их другим рыбоводческим хозяй­ствам. Все вырученные от продажи средства будут поступать в республиканский бюдж­ет. Уже в ближайшем будущем будет устано­влена и цена на осет­ров производителей. -В год только наш за­вод в среднем вылавл­ивает для получения семенного материала порядка двухсот осет­ров. После мы отпуск­аем их на волю, так как у нас нет возмож­ности содержать мато­чное поголовье. С введение ­новой нормы это будет хорошая по­ддержка для других производителей, котор­ые не имеют права на вылов осетровых, - поделился своим мнени­ем директор Атырауск­ого осетрового рыбов­одного завода Рашиден КАЛИДУЛЛИН.