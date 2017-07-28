Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО, открытие учебного пляжа состоялось 22 июля. - Занятия проходят два раза в неделю по вторникам и пятницам, с 16.00 до 18.00 с профессиональными тренерами из управления физической культуры. В этом году бесплатные курсы по плаванию предоставляются не каждому желающему, список учеников составляет управление образования. Сейчас уже созданы две группы по 10 человек, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что в Уральске это первый учебный пляж, куда дети могут ходить и учиться плаванию со спасателями. Записаться на плавание можно в отделе образования или же на станции "Динамо".