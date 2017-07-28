В редакцию «МГ» обратились жители города Уральск, которые рассказали, что почти во всех поликлиниках города обновленная система по электронной очереди дает сбой. В коридорах медучреждений по-прежнему бродят недовольные пациенты, ждущие своей "живой" очереди к врачу.   opros_mg-28-07-17