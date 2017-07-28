Необычную скульптуру автор вырезает из сухого дерева на остановке "Типография", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". skulptura (2) Болатбек БАЙМАГАМБЕТОВ почти 6 лет занимается резьбой по дереву. По словам мастера, два года назад он уже подарил свою первую скульптуру городу в одном из дворов в районе остановки "Юбилейная". Там из сухого тополя он вырезал батыра. - Сейчас я начал вырезать из сухого дерева девушку в казахском национальном наряде. Идея украсить город подобными скульптурами у меня зародилась давно. Я проехал по городу и нашел несколько мест, где в дальнейшем продолжу свою работу. Я люблю историю, поэтому вырезаю в основном батыров и все, что связано с национальными казахскими традициями. Также я изготавливаю резную посуду для бешбармака и многое другое, - отметил Болатбек БАЙМАГАНБЕТОВ. На изготовление девушки в национальной одежде мастер планирует потратить не более 15 дней. Однако все зависит от погодных условий. - По образованию я учитель, но занимаюсь резьбой по дереву. Мне с детства легко дается делать различные фигуры. Я даже все игрушки себе сам лепил из пластилина. Раньше думал, что это так легко вырезать из дерева, но когда увидел, что далеко не каждый может что-то сотворить из куска сухого дерева, понял, что это дано не каждому, - пояснил мастер. Единственное что огорчает мастера, это то, что люди не берегут его труд. Батыра, которого он подарил горожанам в 2015 году, люди поджигают зажигалками, а некоторые элементы уже отломили. skulptura (1) skulptura (3) skulptura (4) Фото Медета МЕДРЕСОВА