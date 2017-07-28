26 июля завод по переработке шкур ТОО «ПОШ Руно» посетил министр сельского хозяйства Казахстана Аскар МЫРЗАХМЕТОВ, который осмотрел изготовление образцов кожи. Он отметил, что это необходимый для нашей области завод. - Наши предприятия начнут работать уже в середине сентября. Для производства было закуплено итальянское и испанское оборудование, соответствующее мировым стандартам: всего 68 станков. В рамках заключенного бизнес-партнерства нами были приглашены лучшие технологи и мастера этой отрасли из Турции и России, которые будут делиться профессиональным опытом с местными специалистами. Первая партия обуви составит около 2000 пар мужской обуви класса люкс и полулюкс, которая будет соответствовать всем госстандартам. Цены на обувь мы постараемся сделать не выше рыночных. Также мы планируем отправлять на экспорт выделанную кожу в Италию и Турцию, - рассказалВ рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса нашей области ТОО «ПОШ Руно» будет заключать соглашения с сельскохозяйственными фирмами, которые занимаются производством животноводческой продукции, о закупе шкур крупнорогатого и мелкорогатого скота. - Сейчас мы ведем работу в тестовом режиме, проверяем оборудование. Как только начнем работать в полную силу, будем выкупать сырье также у местного населения области и в ближайших регионов. В сутки мы сможем перерабатывать 700 шкур крупнорогатого скота и 2,5 тысячи шкур овчины. После переработки кожа будет окрашиваться, и уже в соседнем цеху будем шить из нее обувь, - пояснил технический директор ТОО «ПОШ Руно» Александр ДМИТРИЕНКО. - На сегодняшний день местным населением шкуры сдаются в приемные пункты, и их отвозят для дальнейшей переработки в Турцию. Зачем нам куда-то отвозить, когда мы сами сможем наладить производство такого типа. Стоит отметить, что аналогичный завод по переработке шкур есть только на юге Казахстана. Теперь такое производство будет налажено и в нашей области. Уже сейчас на предприятии работает около 50 человек. - Мы планируем также принять на работу еще 100 человек на завод по производству кожи и 150 человек на завод по пошиву обуви. Приглашаем всех желающих трудоустроиться. Особенно приветствуются специалисты, работавшие в этой отрасли. Для работников нашей корпорации созданы все благоприятные условия для производственной деятельности: транспорт, питание и достойная оплата труда, - сообщил учредитель Роберт ИРМЕНОВ.Новости Компаний.