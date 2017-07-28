Выпускник утонул на платном пляже в парке культуры и отдыха 22 июля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". tlekkabyl Старшая сестра утонувшего Тлеккабыла НАСИЕВА пытается найти тех, кто достал из воды тело ее брата. - В тот день их было четверо на пляже - все они были с родителями. При входе на пляж у них никто не спросил, умеют ли они плавать и жилеты тоже не выдавали. Парни пошли кататься с горки, которая стоит в воде, и мой брат в итоге утонул. Родители в это время были неподалеку, но не следили за ними. Мой брат и еще двое парней, когда скатились с горки, начали тонуть, и их спасли отдыхающие. Когда двоих вытащили из воды, они только спустя 20 минут сказали, что с ними был мой брат, поэтому его не удалось спасти. Сейчас мы хотим найти тех, кто достал тело Тлеккабыла из воды. Так как спасатели на пляже не предприняли никаких действий, чтобы спасти его, - заявила сестра погибшего парня. Также родные рассказали, что намерены подать в суд на администратора пляжа, которая ранее заявила, что Тлеккабыл в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что 17-летний Тлеккабыл НАСИЕВ в этом году закончил 11 класс в Бокейординском районе и планировал поступать в медицинский университет. Если вы располагаете какой-либо информацией о случившемся, просим позвонить по телефону 8 702 717 27 77. Напомним, 22 июля на платном пляже в парке Уральска утонул 17-летний подросток.