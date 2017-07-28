У административного здания полиции в мкр.Нурсая построили новую парковку, чтобы избавиться от постоянных пробок  в этом районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из социальных сетей Фото из социальных сетей По сообщению пресс-службы ДВД Атырауской области, площадь новой автостоянки составляет 3500 квадратных метров и рассчитана она на 160 автомобилей. С ее помощью руководство департамента намерено решить проблему с пробками на дорожном участке в этом районе. В часы пик здесь образовываются огромные пробки из-за припаркованных на узкой дороге автомобилей. Причем паркуются автолюбители сразу по обеим сторонам дороги, что еще больше затрудняет движение автотранспорта. - Сегодня ежедневно в новом здании полиции обслуживаются около 200 водителей. Если старая парковка вмещала в себя 50 автомобилей, новая будет вмещать еще 160, таким образом, новая автостоянка позволит разгрузить участок дороги от пробок, - сообщили в пресс-службе ДВД. В новом здании расположено сразу несколько служб: миграционная полиция, информационно-аналитический центр и управление административной полиции (УАП). Кроме того, в это же здание переехал и регистрационно-экзаменационный отдел (РЭО УАП). Напомним, в феврале жители микрорайона Нурсая пожаловались на бардак у здания полиции. Заместитель руководителя ДВД Атырауской области Алибек КАИРОВ пообещал, что вопрос будет решен в скором времени. f50e87a0-6e7f-45f4-b54e-02d94f3e80d9-800x600 Фото из архива МГ Фото из архива "МГ" Ерлан ОМАРОВ  