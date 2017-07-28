После многочисленных жалоб уральцев на работу городских поликлиник аким ЗКО предложил ввести в медучреждениях электронные очереди. Идею главы региона тогда поддержали депутаты, и из бюджета было выделено 143 млн тенге на введение ноу-хау. В итоге электронные очереди в апреле 2016 года появились в поликлиниках. Изначально очереди работали в тестовом режиме, их работу не раз проверяли и чиновники от акимата, и от здравоохранения. Между тем жалобы уральцев на очереди в поликлиниках продолжают поступать. Так, в редакцию "МГ" пришло письмо, в котором автор пожаловался на работу поликлиники №2. - Во второй поликлинике города Уральска по-прежнему творится полный "бардак", то есть не работает электронная очередь. Врачи не успевают принять всех желающих, потому что прием одного пациента, по идее, должен длиться только 15 минут, - говорится в письме - Хотели упорядочить прием граждан с помощью электронной очереди, получается потратили многомиллионные средства, а толку от этого никакого. Идея сама по себе хорошая, вот только ее до ума так и не довели. Решили разгрузить столпотворение людей в коридорах поликлиник, а выходит все наоборот, сплошная путаница. Экраны, которые расположены над каждым кабинетом, светятся номером одного пациента весь день без изменений. Конечно, прием ведется по предварительной записи по телефону, но все это для видимости. Вот записалась я на 14.00, подошла в назначенное время, а там толпа пациентов, которые сидят в порядке живой очереди. Кто-то пришел по записи, кто-то нет. Некоторые на руках с талоном, а некоторые даже и не подумали его брать, - жалуется местная жительница. Корреспонденты "МГ" решили сами проверить работу электронных очередей в городских поликлиниках. Поездку свою мы начали с конца, а именно с поликлиники №6, которая расположена в поселке Зачаганск. Здесь получить талончик без предварительной записи нам удалось абсолютно без всяких проблем, даже несмотря на то, что нет прикрепления к данной поликлинике. В талончике было указано, что очереди в кабинет врача общей практики перед нами нет. Но, видимо, электронная очередь в поликлинике живет своей жизнью, потому что людей возле кабинета врача не интересовал мой талончик. Здесь царили свои законы, согласно которым я должна была занять очередь за "крайним" и ждать, ждать, ждать. Надеясь на чудо, мы все же прождали 15 минут, но на электронном табло, расположенном над кабинетом, порядковый номер там так и не изменился. Мы спросили у оператора, почему люди не берут талончики и сидят в порядке живой очереди. Поняв, что мы задаем очень много вопросов "не просто так", оператор сообщила, что без исключений абсолютно все пациенты берут талоны , что электронная очередь и вся система совершенна и сбоев у них практически не бывает. И как по волшебству, через 20 минут нам можно было пройти и без очереди, ведь мы больше всех там "возмущались". Тут же мы решили попробовать попасть к хирургу якобы за "экстренной" помощью. Позже выяснилось, что к хирургу, который принимал именно в это время, очередные талончики не выдаются. Вот тут то оператор с нами согласилась, указав, что это единственная проблема по выдаче талончиков, и об этом уже сообщено руководству. Следующим пунктом в нашем списке оказалась поликлиника №3, расположенная по проспекту Достык. Все по плану, взяли талон, решили подождать прием у кабинета ВОП также без предварительной записи и без прикрепления к данной поликлинике. Нас порадовало общее табло, на котором можно узнать свою очередность, к тому же она еще и озвучивалась. Но радоваться пришлось недолго, потому что подойдя к кабинету, другие пациенты также заявили "занимайте очередь, тут все с талончиками". - Вот пришла минут 20 назад, сижу. Талончик получила на первом этаже, но разве будешь без конца бегать к телевизору и смотреть свою очередь, вот и занимаем очередь как раньше. А над кабинетом цифры на табло, в принципе, не меняются. Сама не знаю, но медсестры говорят, что некий сбой только второй день, - рассказала Светлана. В поликлинике №1 "Здоровье наше богатство" электронное табло роботает, люди берут талончики и вроде бы все хорошо. Но здесь мы решили попасть на прием к хирургу также без прикрепления и заявили, что нам нужна экстренная помощь. Оператор, который выдает талоны на очередь, рассказала: "Чтобы попасть "экстренно" к хирургу, сначала нужно к нему сходить, высидеть живую очередь и после того, как он поставит там печать о том, что мы нуждаемся в экстренной помощи, необходимо вернуться и взять талончик". Боюсь, пока пройду этот круг, помощь мне будет уже не нужна. В общем, пошли дальше. В поликлинике №2 попасть к хирургу "экстренно" и вовсе не получилось, он отработал до обеда и ушел. - Хирург прием закончил, он работал до обеда, теперь записывайтесь и приходите завтра утром. Без записи талончик получить невозможно. Кроме того, если не прикреплены к поликлинике, то сначала зарегистрируйтесь, а потом приходите. Электронная очередь у нас работает. А над окошком регистратуры на табличке не меняется очередность, это спрашивайте в регистратуре, я не знаю, - пояснила оператор по выдаче талонов поликлиники №2 города Уральск. Один из пациентов, которого мы встретили в поликлинике №2, отметил, что у него ребенок-инвалид. - Да тут сплошной "дурдом", ходим за этими талончиками, попросту сидим в коридорах, а то, что ребенок заболел, да еще он на инвалидности, это никого не интересует. Сказали, мол, приходи через месяц по записи, а спорить бесполезно, это только нервы свои тратить, которые потом никто уже не восстановит, - рассказал пациент. А теперь барабанная дробь, тадаааам. Мы нашли медучреждение, в котором все работает практически идеально. Это поликлиника №5. Пришли, взяли талон (также без регистрации), все как проложено, сидим ждем в электронной очереди. Попытка попасть к хирургу увенчалась успехом, причем без нервотрепки и длительных ожиданий. Что сказать хирургу, мы не нашли, поэтому ретировались оттуда. Коридоры в поликлинике №5 практически пустые. Работник регистратуры все подробно нам объяснила. Стоит отметить, что над терминалом висит список записанных в тот день пациентов с номерами ИИН, то есть все, кто были записаны в этот день, могут самостоятельно взять номерок сами. А вот в поликлинике №4 вроде электронная очередь работает, но таблички над дверьми повесить еще и не успели. Как мы поняли, система работает следующим образом: записываешься к врачу, талончик получаешь, идешь к кабинету и все. Дальше по старой схеме: выходит из кабинета медсестра и спрашивает, чья очередь подошла. После посещения всех поликлиник можно сделать следующие выводы: идея хорошая, но не внедренная до конца. То ли руководство поликлиник не знает, как с ней работать, то ли не хотят внедрять ее. В общем, чтобы электронная очередь заработала, нужно еще работать и работать. И не только самим администраторам, но и пациентам. А именно предварительно записываться к врачу, получать талончик и заходить в указанное время. P/S: В областном управлении здравоохранения пообещали проверить работу электронной системы во всех поликлиниках города, и в ближайшее время прокомментировать ситуацию.