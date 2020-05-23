Крестьянское хозяйство Кен дала расположено в Теренкольском сельском округе и является одним из крупных в районе. Оно было создано в 1997 году. Здесь занимаются разведением овец, крупно-рогатого скота и лошадей. Ежегодно увеличивается поголовье скота. Глава крестьянского хозяйства говорит, что в этом большую помощь оказывают субсидии от государства. - Сейчас весна и мы получаем приплод. На ферме у нас есть овцы, КРС и лошади. Зиму мы пережили хорошо, потому что она была очень мягкой. В развитии нам помогают субсидии. В прошлом году на ферме мы установили электрическую панель. Что также является хорошей подмогой для нас, - пояснил глава крестьянского хозяйства Абугали Гумаров. Крестьянское хозяйство Кен дала далеко не единственное, где занимаются разведением скота. Так, в крестьянском хозяйстве Набиуллин сейчас выращивают 100 голов КРС. - Наше крестьянское хозяйство было открыто в 2001 году. В августе я закупил 100 голов КРС ангусской породы. Сейчас у меня 100 голов маток и 5 быков, - рассказал глава крестьянского хозяйства Нурболат Айешев. На сегодняшний день племенным скотоводством в районе занимаются 37 крестьянских хозяйств. 26 крестьянских хозяйств занимаются разведением крупнорогатого скота казахской белоголовой, герефорд, абердин-ангусской породы, еще в 8 хозяйствах разводят овец едильбайской и акжаикской породы. Также в районе имеется 1168 голов лошадей кушумской породы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.