В рамках статьи елбасы «семь граней Великой степи» и 750-летия Золотой Орды, всесторонне изучается значение исторических памятников и сакральных мест страны. Сейчас реализуется проект «География сакральных мест Казахстана». По проекту в список вошли 100 объектов, 7 из которых располагаются в Западно-Казахстанской области. Одним из них является средневековое городище «Жалпактал». в целях пропаганды истории и археологических работ этого городища, повышения интереса молодых ученых-историков, открытия пути к большим научным исследованиям была проведена конференция. - Мы хотим, чтобы в нашей области проводилось побольше подобных мероприятий, направленных на возрождение духовных ценностей. Ведь не зря говорят, изучение истории страны, родного края способствует развитию общества, это дает большой плюс в воспитании молодого поколения, привития патриотизма. Поэтому такие конференции дают хорошие результаты, - рассказал экскурсовод областного краеведческого музея Мадияр Сандыбек. Также в мероприятии принял участие известный археолог Денис Марыксин. В своем выступлении он отметил важность изучения сакральных мест, особенно важно пропагандировать среди молодежи историческую значимость этого места. Участникам областной конференции были представлены экспонаты, которые нашли археологи в ходе раскопок. Это серебряные монеты казахских ханов, посуда изготовленная из глины с орнаментами, а также предметы обихода. Участники встречи по итогам обменялись мнениями и рекомендациями.