Здешние жители выделяют две проблемы: отсутствие школы и дорог. И если вопрос со строительством школы находится в подвешенном состоянии, то нормальные дороги появятся уже в этом году. Лед тронулся. Проект претворяет в жизнь ТОО "АксайБизнесСтрой", известная своими проектами - ремонтом улиц Дружбы народов, Наурыз-1 и Наурыз-2, Джамбульской, Буденнова, а также масштабным проектом по строительству 14 улиц в южной части города, больше известной, как Шанхай. Стоимость проекта составляет 464 млн тенге. - Я живу здесь уже 10 лет. Когда купили дом, здесь было мало построек. Сами проводили все коммуникации. Раньше мы относились к селу. Сейчас эта часть - уже часть города. Мы постоянно обращаемся к местным властям, просили обратить на нас внимание, в каких условиях живем, как наши дети ходят в школу. Весной и осенью здесь ужасная грязь. Очень трудно выезжать на работу. Сейчас вы сами можете видеть, люди активно строятся. Нам нужна дорога. В этом году сказали, что сделают. Это долгожданная новость. И я очень рада переменам, - делится житель мкрн Строительный-4 Гульжанат Боранова.