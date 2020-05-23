По данным РГП "Казгидромет", 21 мая в Уральске будет пасмурно, днем +23 градусов, ночью +16. 27 градусов тепла ожидается днем в Атырау, ночью столбики термометров опустятся до +16 градусов. В Актау будет облачно, днем +23 градуса, ночью +17. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, днем воздух прогреется до +34 градусов, ночью +19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.