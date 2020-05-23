Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 23 мая, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев в прямом эфире телеканала рассказал о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Так, за последние сутки в ЗКО число зараженных увеличилось еще на 10 человек, прирост составил 2,8%. Из 370 зараженных 251 случай - завозной, остальные - контактные. 63 зараженных - медработники, еще пятеро - сотрудники полиции. В настоящее время в областной инфекционной больнице находятся 144 человека, в провизорном госпитале 22, в карантинном - 217, еще 1208 человек дома на самоизоляции. 226 человек после двукратного отрицательного результата ПЦР на коронавирус были выписаны из больницы, однако еще 14 дней они должны будут находиться дома. - Постановлением главного государственного санитарного врача ЗКО от 23 мая карантин продлен до 15 июня. Основная причина - в регионе не снижается число заболеваемости. Последние несколько суток прирост заболеваемости составляет 2,8%, 2,5%, 3,8%, 4,1%. Снятие карантина возможно только после того как прирост будет составлять менее 2%, - рассказал Нурлыбек Мустаев. КВИ стали выявлять и в районах области. Так, в Акжайыкском районе 5 случаев, в Бурлинском - 7, Сырымском - 4, Байтерек - 4, Таскалинском - 10, Теректинском - 1. - За прошедшие сутки КВИ был подтвержден у сотрудника КПО б.в., который контактировал с родственником, вернувшимся из Тенгиза. В Сырымском районе объявлен карантин, поскольку один из зараженных в ходе расследования заявил, что после контакта не выходил из дома, хотя выяснилось, что он ездил в город. В Таскалинском районе 5 зараженных - это медработники провизорного госпиталя, трое - сотрудники полиции, остальные контактные. В Теректинском районе коронавирус подтвержден у медработника местного фельдшерского пункта. Женщина контактировала с родственником, вернувшимся из Тенгиза. Очень часто люди, обнаружившие у себя признаки КВИ первые несколько дней не обращаются за медицинской помощью или сразу идут в медучреждение. Мы просим граждан при появлении симптомов заболевания обращаться за неотложной помощью по номеру 03. Не нужно самостоятельно ходить в медучреждения, ведь так вы заразите больше людей, - отметил Нурлыбек Мустаев. Напомним, режим ЧП в связи с пандемией коронавируса в Казахстане был снят 11 мая, однако в регионах остался режим карантина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.