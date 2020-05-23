Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 322 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост составил 4,2%.В разрезе регионов: город Нур-Султан – 83 (5,7%) город Алматы – 66 (3,3%) город Шымкент – 34 (6,3%) Карагандинская область – 42 (9,8%) Жамбылская область – 20 (8,7%) Алматинская область – 16 (6,1%) Туркестанская область – 15 (5,7%) Актюбинская область – 10 (4,1%) Западно-Казахстанская область – 10 (2,8%) Акмолинская область – 3 (2,1%) Атырауская область – 16 (1,9%) Костанайская область – 2 (1,8%) Восточно-Казахстанская область – 1 (1,7%) Кызылординская область – 3 (1,1%) Павлодарская область – 1 (0,6%) Выписаны по выздоровлению 253 человека. Всего в стране выявлено 7919 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 4096 человек. Летальных случаев - 35.