В Китае произошло разрушительное землетрясение: погибли 95 человек

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Динжи (Тингри) города Шигацзе на юго-западе Китая. Погибли 95 человек и еще 130 получили разные травмы.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в уезде Динжи (Тингри) города Шигацзе на юго-западе Китая. Число погибших в результате землетрясения выросло до 95, еще 130 человек получили травмы различной степени тяжести, передает CCTV.

Как сообщили в местном оперативном штабе по ликвидации последствий землетрясения, свыше 1 000 построек получили повреждения в результате подземных толчков.

Китайское сейсмологическое управление инициировало режим реагирования на ЧС 2-го уровня и направило в район землетрясения рабочую группу для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщает агенство «Синьхуа».

Центральные власти направили в пострадавший от землетрясения регион предметы первой необходимости, включая хлопчатобумажные палатки и пальто, одеяла и раскладушки, а также специальные материалы для оказания помощи в высокогорных и холодных районах. На место происшествия также было направлено более 1 500 местных сотрудников пожарно-спасательной службы.

По информации Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 28,50 градуса северной широты и 87,45 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 километров.

Эпицентр землетрясения находился в волости Цого уезда Динжи. Население в радиусе 20 километров от эпицентра составляет около 6 900 человек. В этом районе насчитывается 27 деревень. По официальным данным, общая численность населения уезда превышает 61 тысячу человек.

Китайские военные отправили беспилотник для обследования эпицентра землетрясения.

ВВС Западной зоны боевого командования НОАК немедленно задействовали план чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях. Группа транспортных и медицинских самолетов, вертолетов и наземных войск находится в состоянии готовности для оказания помощи в ликвидации последствий бедствия.