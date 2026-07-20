В КТЖ назначен новый председатель правления: что о нем известно

Председателем правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) назначен Елжас Отыншиев, сообщает пресс-служба АО "Самрук-Қазына". Смена руководства произошла на фоне серьёзной критики со стороны правительства: в начале текущего месяца пост главы нацкомпании покинул Талгат Алдыбергенов.

Назначение последовало сразу после жёсткого заявления премьер-министра Олжаса Бектенова, который охарактеризовал текущее положение дел в КТЖ как "не радужное" и указал на обилие системных недостатков. Глава кабмина подчеркнул, что кадровые перестановки были вынужденными, а новому руководству придётся экстренно выправлять ситуацию в компании.

Как сообщили в компании, Елжас Отыншиев окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности "Общая и прикладная физика", а свою карьеру начинал в 2007 году в московском офисе консалтингового гиганта Ernst & Young.

С 2009 по 2019 годы он работал на различных позициях в фонде "Самрук-Қазына", позже руководил управлением инвестпортфелем в KIDF, а с апреля 2023 года занимал пост управляющего директора по стратегии фонда. В его обязанности входило кураторство ключевых секторов экономики, включая железнодорожный.

С февраля 2024 года Отыншиев уже входил в состав Совета директоров КТЖ. В 2023 году за профессиональные заслуги он был удостоен государственной награды - медали "Ерен еңбегі үшін".