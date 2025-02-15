В Кызылординскую область с рабочей поездкой прибыл первый заместитель Премьер-министра РК

В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область прибыла правительственная делегация во главе с первым заместителем Премьер-министра РК Романом Скляром.

В ходе визита комиссия посетила ряд ключевых объектов региона, включая новый терминал международного аэропорта «Коркыт Ата» в Кызылорде.

В ходе поездки Роман Скляр и участники делегации также ознакомились с реализацией инвестиционного проекта «Комплекс по ремонту, техническому обслуживанию пассажирских вагонов и вагоностроительный завод», который реализуется в Кызылорде. В проект будет инвестировано 15,4 млрд тенге, а его реализация планируется в два этапа.

Роман Скляр также ознакомился с ходом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде. Стоимость проекта – 215 млрд тенге, мощность - 240 МВт. На сегодня инвестор - турецкая компания «Акса Энерджи», вложил в строительство объекта более 135 млрд тенге. При запуске новая ТЭЦ полностью обеспечит регион электроэнергией.

Стоит отметить, что в регионе также ведется активная работа по созданию малых промышленных зон. Это, в свою очередь, способствует решению вопросов занятости населения, инфраструктуры для субъектов малого и среднего бизнеса.

Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр отметил проделанную работу в области и подчеркнул, что кызылординский регион должен стать драйвером экономического роста на юге республики.