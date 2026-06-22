В Мангистау привлекли к ответственности 15 человек за одежду, скрывающую лицо

В Мангистауской области 15 человек привлекли к административной ответственности за ношение одежды, затрудняющей идентификацию личности. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана. В регионе проводятся профилактические и рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений новых требований законодательства, передает МойГород со ссылкой на Lada.kz.

Согласно нормам, под запрет попадает ношение предметов одежды, полностью или частично закрывающих лицо и не позволяющих установить личность человека.

Вместе с тем ограничения не действуют в случаях, связанных с погодными условиями, медицинскими показаниями, выполнением служебных обязанностей, а также участием в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Ответственность предусмотрена статьей 434-3 Кодекса об административных правонарушениях: за первое нарушение предусмотрено предупреждение, а при повторном в течение года — штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге).

По информации МВД, с момента вступления изменений в силу в Мангистауской области по данной статье уже наказаны 15 человек.