Инцидент произошел в воскресенье, 22 января. На пульт дежурного ОВД Мунайлинского района поступило сообщение от жителя Мангистау о том, что на железнодорожном вокзале заложено взрывное устройство. Звонок оказался ложным, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДВД Мангистауской области. 1412686440_1342687444_vokzal Фото с сайта aktau-business.com Инцидент произошел на станции Мангышлак. Рано утром в 06:10 поступил анонимный звонок в полицию. Звонивший сообщил, что на железнодорожном вокзале заложено взрывное устройство и через десять минут произойдет взрыв. Саперы бомбу не обнаружили, но удалось вычислили звонившего. Им оказался ранее судимый 31-летний житель Мангистау. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на станции Мангышлак задержан гражданин 1986 года рождения. Задержанный является уроженцем Мангистауской области. Задержанный признал свою вину. Материалы переданы для дальнейшего расследования в линейный отдел внутренних дел на станции Мангышлак,- сообщили в полиции. В ДВД области напомнили, что передавшему ложное сообщение грозит наказание в виде лишения свободы на шесть лет и возмещение расходов экстренных служб, связанных с выездом на место ложного происшествия. Подобный случай в Мангистау не впервые. В прошлом году жителя Актау приговорили к трем годам лишения свободы за ложный звонок. Тогда 26-летний мужчина сообщил, что железнодорожный вокзал на станции Мангышлак заминирован. Обнаружить хулигана удалось в результате оперативно-следственных мероприятий и изучения видео с камер видеонаблюдения, установленных на железнодорожном вокзале. Регина ЯСНАЯ