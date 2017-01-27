Инцидент произошел в

воскресенье, 22 января.

Н

а пульт дежурного ОВД Мунайлинского района поступило сообщение от жителя Мангистау о том, что на железнодорожном вокзале заложено взрывное устройство. Звонок оказался ложным, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДВД Мангистауской области.

Инцидент произошел на станции Мангышлак.

Рано утром

в 06:10 поступил анонимный звонок

в полицию. Звонивший сообщил, что

на железнодорожном вокзале заложено взрывное устройство и через десять минут произойдет взрыв.

Саперы бомбу не обнаружили, но

удалось

вычислили звонившего.

Им оказался ранее судимый 31-летний житель Мангистау.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на ст

анции

Мангышлак задержан гражданин

1986 года рождения. Задержанный является уроженцем Мангистауской области. Задержанный признал свою вину. Материалы переданы для дальнейшего расследования в линейный отдел внутренних дел на станции Мангышлак,- сообщили в полиции.

приговорили

Фото с сайта aktau-business.comВ ДВД области напомнили, что передавшему ложное сообщение грозит наказание в виде лишения свободы на шесть лет и возмещение расходов экстренных служб, связанных с выездом на место ложного происшествия. Подобный случай в Мангистау не впервые. В прошлом году жителя Актаук трем годам лишения свободы за ложный звонок. Тогда 26-летний мужчина сообщил, что железнодорожный вокзал на станции Мангышлак заминирован. Обнаружить хулигана удалось в результате оперативно-следственных мероприятий и изучения видео с камер видеонаблюдения, установленных на железнодорожном вокзале.