26 января в прокуратуре области прошло совещание по вопросу защиты прав детей. В ходе разговора координатор ОФ "Дома мам" Надия ЛИСИЦЫНА рассказала о девушках, которые обращаются к ним за помощью. - За три года к нам обратились 90 мам и 100 детей. Девушки поступают к нам по самым разным причинам. Кого-то выгнала мама, чтобы избежать позора, кто-то попал в трудную ситуацию и сами хотели отказаться от малыша. В поселках девушки чаще всего уходят из дома из-за позора, а в городе - из-за проблем с жильем, - заявила Надия ЛИСИЦЫНА. Также Надия ЛИСИЦЫНА рассказала, что часто мамы девушек, узнав о фактах насилия, не принимают никаких мер. Все из-за страха опозориться. За последние несколько месяцев к ним обратились три девушки, которые подверглись насилию. Заместитель прокурора ЗКО Тажиден НАЙМАНОВ предупредил, что о подобных случаях обязательно надо заявлять, особенно если это касается несовершеннолетних. И поручил прокурорам разобраться во всех услышанных фактах, чтобы виновники понесли наказание.