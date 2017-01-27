В Атырау его в специальном контейнере привезли молодые нефтяники - два парня и одна девушка. Огонь был доставлен по двум путям - сначала по Каспийскому морю, а затем по суше. По центральным улицам города Атырау эстафету зимней Универсиады пронесли 60 юношей и девушек. Основными пунктами эстафеты стали Казахский драматический театр им.Махамбета, куда участники прибежали из Атырауского Университета Нефти и газа и АГУ им.Х.Досмухамедова. Всего спортсмены, студенты и молодежь пробежали 12 км - по 200 метров каждый. Завершилась церемония передачи огня в Атырауском Государственном Университете им.Х.Досмухамедова. Здесь в спортивном комплексе "Жайык" аким области Нурлан НОГАЕВ торжественно передал эстафету огня студентке этого учебного заведения, пятикратной чемпионке Казахстана по боксу Назым ИЩАНОВОЙ, в сопровождении которой сегодня же огонь будет доставлен в Алматы. Отметим, что впервые в истории Атырауской области в зимней Универсиаде примут участие трое атырауских спортсменов. За медали они поборются в шорт-треке – новом виде спорта, который стал популярным в регионе.