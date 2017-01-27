ObRm55acALk Как рассказал водитель Станислав СТЕПАНОВ, груз движется с Алматы в Москву. - 25 января, переночевав в Уральске, мы выехали в Самару. Примерно в 10.00 часов утра шел дождь и из-за гололедицы меня выбросило с дороги на обочину, хотя я ехал, не превышая скорости 40 километров в час, после чего фура с грузом в 24 тонны перевернулась, - рассказывает водитель большегруза. - Первым делом, мы позвонили в ДЧС, на что мне там ответили, что у них нет техники вытащить фуру. Как сообщил главный специалист ДЧС Азамат НУРПЕИСОВ, звонок действительно поступал. ЧС-ники предложили оставить груз, и перевезти водителей в ближайший пункт обогрева. - Водители отказались от эвакуации. Буксировкой автомобилей мы не занимаемся, - Азамат НУРПЕИСОВ. Как пояснил водитель, фирма нашла нужную технику. - Сегодня надеемся к вечеру нас вытащат, - отметил водитель. Ущерб от ДТП составит миллион тенге.