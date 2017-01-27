Фото с сайта 24kz По данным управления ДГД области, общая стоимость имущества, с которого теперь будут выплачиваться налоги, составила почти 17 миллиардов тенге. - За весь период кампании жителями Атырауской области было легализовано 3 тысячи жилых и коммерческих объектов. На 35 миллиардов тенге узаконено денежных средств, ценных бумаг и долей в уставных капиталах юридических лиц, - рассказал руководитель Управления ДГД области Батырбек ЮСУПОВ. В частности, были легализованы денежные средства в размере 3 миллиардов тенге, находящиеся в зарубежных банка. Как выяснилось, жители нефтяного края хранили деньги, в основном, в банках Швейцарии и Латвия. По 130 декларациям атыраусцами было легализовано имущество на 1 миллиард тенге, которое находилось за пределами Казахстана. Оказалось, что жилые объекты были приобретены в России, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции. Всего за всю кампанию по легализации жители нефтяного региона вывели из тени имущества и средств на 51 миллиард тенге.