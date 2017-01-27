Иллюстративное фото "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, мужчина 1988 года рождения похитил бычка с вольного выпаса, в одной из зимовок сельского округа Мастексай Жангалинского района. Также в поселке Владимировка, Зеленовского района было похищено несколько голов мелкого рогатого скота. Скотокрадом оказался мужчина 1970 года рождения. - Оба злоумышленника в содеянном признались. Кроме того, в ходе ОПМ также задержаны еще двое мужчин, неоднократно промышлявших скотокрадством на территории Коктерекского сельского округа, - сообщили в ДВД ЗКО. По всем фактам возбуждены уголовные дела в соответствии со статьей 188 "Кража" УК РК.