Фото с сайта tvk6.ru В январе этого года подозреваемый, придя к знакомому домой, вызвал его на улицу, чтобы выяснить отношения. В ходе разговора между мужчинами возник конфликт, который перешел в драку. Подозреваемый стал жестоко избивать знакомого. - В ходе стычки подозреваемый стал наносить многочисленные удары по всему телу потерпевшего, от чего тот упал на землю. Однако, подсудимый, войдя в раж, продолжил наносить удары ногой по животу лежащего на земле мужчины. В результате от полученных телесных повреждений потерпевший скончался, - говорится в сообщении пресс-службы. Житель села Ганюшкино подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.106 УК Республики Казахстан "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности". В отношении подозреваемого следственный судья санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.