Иллюстративное фото с сайта forum.wec.ru Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в городе появились мошенники, которые под предлогом изготовления или реставрации мебели, берут аванс у заказчика, и скрываются. - Мужчина 1985 года рождения вошел в доверие и завладел денежными средствами жительницы Уральска 1985 года рождения в размере 100 тысяч тенге. Он пообещал изготовить мебель, - сообщили в ДВД ЗКО. Сотрудниками ДВД ЗКО мужчина был задержан. Предъявлено обвинение в соответствии со статьей 190 УК РК. Также под предлогом реставрации мебели, 20 января мужчина 1992 года рождения, завладел денежными средствами женщины в размере 121 тысяча тенге, - рассказали в ДВД ЗКО. - Подозреваемый задержан сотрудниками Абайского отдела ДВД ЗКО. Предъявлено обвинение по статье 190 УК РК.