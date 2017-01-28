Как сообщил начальник МПС Манарбек ГАБДУЛЛИН, четверть всех совершаемых краж приходится на сотовые телефоны. Отмечается рост в сравнении с предыдущими годами. На сегодняшний день тема кражи телефонов актуальна, так как на них есть спрос в местах вторичного сбыта. Всего по области 70 точек вторичного оборота телефонов, в том числе 37 точек реализации в торговых домах, 14 ремонтных мастерских. Кроме них распространена продажа б/у телефонов через различные соцсети, которые практически невозможно отслеживать ежедневно. - В точках вторичного сбыта телефонов сотрудники МПС совместно с оперативными сотрудниками полиции проводят мероприятия по поверке контроля торговых точек, занимающихся куплей-продажей подержанных телефонов. Проводится разъяснительная работа с владельцами точек о приеме б/у телефонов. Прием телефонов должен осуществляться только при наличии документов на телефон и записи анкетных данных лиц, сдающих телефон, с их фотографиями, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. Еще один из распространенных видов краж - из салонов автомобилей. Из 956 совершенных краж раскрыто 148. Причиной таких преступлений является нехватка мест стоянки и рост численности автопарка. На отчетной встрече прозвучало предложение для представителей КСК от МПС о том, чтобы оборудовать домофонами входные подъездные двери для уменьшения численности краж. Начальник МПС сообщил, что для профилактики краж на дачах в скором времени будет организован конный взвод. - В настоящее время строительство конной базы завершено, идет набор сотрудников, - отметил Манарбек ГАБДУЛЛИН. В ЗКО совершено за прошлый год более 1,5 тысячи преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения, более 1,8 тысяч задержанных были ранее судимы, совершено около 2300 преступлений в семейно-бытовой сфере, 166 преступления совершили несовершеннолетние. Зарегистрировано более 5 тысяч краж. В 2017 году планируется установка трех скоростемеров в районе Селекционного.