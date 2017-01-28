В Уральске состоялась отчетная встреча перед жителями города по итогам деятельности местной полицейской службы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". otchet mps zko (2) Как сообщил начальник МПС Манарбек ГАБДУЛЛИН, четверть всех совершаемых краж приходится на сотовые телефоны. Отмечается рост в сравнении с предыдущими годами. На сегодняшний день тема кражи телефонов актуальна, так как на них есть спрос в местах вторичного сбыта. Всего по области 70 точек вторичного оборота телефонов, в том числе 37 точек реализации в торговых домах, 14 ремонтных мастерских. Кроме них распространена продажа б/у телефонов через различные соцсети, которые практически невозможно отслеживать ежедневно. - В точках вторичного сбыта телефонов сотрудники МПС совместно с оперативными сотрудниками полиции проводят мероприятия по поверке контроля торговых точек, занимающихся куплей-продажей подержанных телефонов. Проводится разъяснительная работа с владельцами точек о приеме б/у телефонов. Прием телефонов должен осуществляться только при наличии документов на телефон и записи анкетных данных лиц, сдающих телефон, с их фотографиями, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. Еще один из распространенных видов краж - из салонов автомобилей. Из 956 совершенных краж раскрыто 148. Причиной таких преступлений является нехватка мест стоянки и рост численности автопарка. На отчетной встрече прозвучало предложение для представителей КСК от МПС о том, чтобы оборудовать домофонами входные подъездные двери для уменьшения численности краж. Начальник МПС сообщил, что для профилактики краж на дачах  в скором времени будет организован конный взвод. - В настоящее время строительство конной базы завершено, идет набор сотрудников, - отметил Манарбек ГАБДУЛЛИН. В ЗКО совершено за прошлый год более 1,5 тысячи преступлений лицами в состоянии алкогольного опьянения, более 1,8 тысяч задержанных были ранее судимы, совершено около 2300 преступлений в семейно-бытовой сфере, 166 преступления совершили несовершеннолетние. Зарегистрировано более 5 тысяч краж. В 2017 году планируется установка трех скоростемеров в районе Селекционного. otchet mps zko (9) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА  