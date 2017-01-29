Иллюстративное фото "МГ" Данная акция проходит в целях повышения транспортной дисциплины среди водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на дорогах. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, помимо проверки водителей, инспекторами дорожно-патрульной полиции области принимаются меры к запрещению эксплуатации незаконно переоборудованных автобусов и такси. - В целях выявления незаконных мигрантов и нелегальных перевозчиков к данной работе подключены участковые инспекторы и сотрудники миграционной полиции. Особое внимание во время ОПМ уделяется техническому состоянию транспортных средств, - сообщили в ДВД ЗКО. По результатам первого дня ОПМ сотрудниками полиции выявлено 99 административных правонарушений, допущенных водителями общественного транспорта: 24 - за пользование телефоном во время управления транспортным средством, 20 - за нарушение правил маневрирования, 21 - за перевозку пассажиров и багажа без соответствующего свидетельства, 4 - за отсутствие списков пассажиров у водителей при осуществлении нерегулярных перевозок, 2 - за эксплуатацию транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. Кроме того, должностное лицо привлечено к административной ответственности.