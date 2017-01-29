По словам директора филиала республиканского общественного объединения Всеказахстанской организации Кекушинкай каратэ по Западно-Казахстанской области Солонго ИСХАН, которая приняла участие в IV чемпионате по кекушинкай каратэ от Уральска, данные соревнования проходят один раз в четыре года. На этот раз в мировом чемпионате приняли участие спортсмены более 40 стран. По результатам соревнований общекомандное первое место завоевали японцы, на втором месте – спортсмены Казахстана, третье место – у команды из Канады. Главным тренером казахстанской команды стал Таджимурат НАЙЗАБЕКОВ. Честь страны на соревнованиях защищали 5 мужчин и 6 женщин-спортсменок, в том числе наша землячка Солонго ИСХАН, которая завоевала серебряную медаль в весовой категории 60 кг. Мощный вклад в спортивную копилку Казахстана внесли Тимур РАЙЫМБЕКОВ - второе место в абсолютной категории и Анар СУИНДИКОВА - третье место в весовой категории 60 кг. Казахстанские спортсмены завоевали в общей сложности 2 серебряных и 1 бронзовую медаль.Солонго Исхан