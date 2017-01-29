Временные изменения в регламенте выдачи госномеров связаны с задержкой транспорта, который не своевременно доставил номера в Уральск, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в управлении административной полиции отдел регистрационно-экзаменационной работы будет осуществлять прием документов по регистрации транспортных средств и выдаче госномеров, с понедельника по субботу,с 8.00 до 20.00, без перерыва на обед. Стоит отметить, выдача номеров осуществляется по такому регламенту с 28 января. Кристина КОБИНА