Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, в управлении административной полиции отдел регистрационно-экзаменационной работы будет осуществлять прием документов по регистрации транспортных средств и выдаче госномеров, с понедельника по субботу,с 8.00 до 20.00, без перерыва на обед. Стоит отметить, выдача номеров осуществляется по такому регламенту с 28 января.