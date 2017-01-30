Для осуществления контроля был принят ряд нормативно-правовых актов, согласно которым налогоплательщики должны соблюдать некоторые требования. - В целях недопущения ввоза таких товаров российскими коллегами ведется работа по подготовке соответствующего нормативно-правового акта, устанавливающего применение уничтожения товаров. То есть, если не будет нужных документов, и товар будет оформлен по низкой ставке, он будет уничтожаться прямо на границе, - сообщил руководитель отдела администрирования косвенных налогов, импорта третьих стран и таможенного союза ДГД ЗКО Исатай НСАНБАЕВ. На сегодняшний день таможенными органами Российской Федерации уже были выявлены случаи ввоза товаров, входящих в перечень, в отношении которых могут быть применены более низкие ставки таможенных пошлин. - Товары, которые были завезены и задекларированы по заниженным ставкам ВТО, которые утверждены решением комиссии таможенного союза, не должны вывозиться на территорию стран евразийского экономического союза. Чтобы вывезти такие товары в страны евразийского экономического союза, они должны быть оформлены по ставкам единого таможенного тарифа, - рассказала руководитель отдела сопровождения проектов НПП «Атамеке» ЗКО Эльмира УТЕШЕВА.