В 2016 году судом №2 города Атырау завершено 543 уголовных дела в отношении 614 лиц. При этом 101 дело было рассмотрено в отношении женщин, 24 их которых обвиняются по статье "Мошенничество". Такие цифры озвучила в ходе брифинга в региональной службе центральных коммуникаций председатель суда №2 г. Атырау Айгуль ТАШЕНОВА. - Женщины нарушают закон по абсолютно разным статьям, но мошенничество на сегодня является одним из самых распространенных видов преступности среди них. Жертвами мошенниц становятся люди из социально-уязвимых слоев населения - матери-одиночки, безработные, люди без жилья, - рассказала Айгуль ТАШЕНОВА. Так, в октябре прошлого года суд приговорил одну из мошенниц к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Жительница Атырау раздавала обещания горожанам помочь в получении недвижимости по госпрограмме. У одной потерпевшей она выманила обманом 1,5 млн тенге, у другой — 1 млн. Двум другим женщинам преступница обещала содействие в получении банковского кредита. По словам председателя суда также распространенными видами деятельности женщин является незаконное хранение и перевозка рыбы, а также кража.