Иллюстративное фото из архива ""МГ Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, 29 января в 16.55 часов на пульт пожарной связи №25 поступило сообщение, о том, что в поселке Переметное Зеленовского района в веранде, пристроенной к частному дому, произошел хлопок газового баллона. - Произошло тление потолочного перекрытия площадью 16 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 18.25 часов, - рассказали в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО. Пострадала женщина 1954 года рождения. Причины и ущерб пожара устанавливаются. Как отметили в пресс-службе областного здравоохранения, женщина получила ожоги 1-2 степени. - Ожог составил 18-20%, повреждено лицо, шея, кисти и бедра. В настоящее время находится в больнице в п. Переметное в отделении хирургии. Состояние стабильное, удовлетворительное, - пояснили в областном здравоохранении.