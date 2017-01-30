Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам одной из родительниц Екатерины НИКИТИНОЙ, комиссия приходила к ним домой в субботу, 28 января. - Я проживаю в доме по улице Ружейникова. Вечером, 28 января к нам домой приходила комиссия из четырех человек. Двое из них были в полицейской форме и двое представились сотрудниками отдела образования. На момент их прихода меня и моих двоих детей дома не было, была только моя мама. Они пришли стали спрашивать, где мама, где дети. Потом стали ходить в обуви по квартире, без спроса прошли в кухню и открыли холодильник. При этом они не показали никаких документов, которые бы давали им право так вольно разгуливать по моему дому, - отметила Екатерина НИКИТИНА. Больше всего родительницу возмутил не сам факт проверки, потому как перепись детей школьного и дошкольного возраста проходит ежегодно. Самым неожиданным действием стала проверка холодильника. - На каком основании они имеют право вообще переступать порог дома? Моя мама их не приглашала, она только открыла дверь, и они сразу вошли. Почему проверки проходят вечерами в выходные дни? - возмущается родительница. - Позже я позвонила знакомой, которая живет в другом конце города, и она тоже стала возмущаться, что к ним приходили и проверяли холодильник. Другие родители также сообщали о подобной внезапной проверке. Выяснилось, что в минувшие выходные участковые и представители отдела образования побывали во многих семьях Уральска, где проверили жилищные условия детей. В пресс-службе городского акимата сообщили, что действительно в городе проходит проверка неблагополучных семей, которые стоят на учете, в ходе рейда выявляют и новые семьи. Органы опеки совместно с сотрудниками УВД проверяют жилищные условия, состояние ребенка. - Что касается холодильников, то осмотр содержимого проводят для того, чтобы посмотреть нормально ли питается ребенок, - пояснили в городском акимате. В отделе образования города Уральска пояснили, что ответят на все вопросы позже.