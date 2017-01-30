Обход семей, где есть дети школьного возраста, начался 28 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам одной из родительниц Екатерины НИКИТИНОЙ, комиссия приходила к ним домой в субботу, 28 января. - Я проживаю в доме по улице Ружейникова. Вечером, 28 января к нам домой приходила комиссия из четырех человек. Двое из них были в полицейской форме и двое представились сотрудниками отдела образования. На момент их прихода меня и моих двоих детей дома не было, была только моя мама. Они пришли стали спрашивать, где мама, где дети. Потом стали ходить в обуви по квартире, без спроса прошли в кухню и открыли холодильник. При этом они не показали никаких документов, которые бы давали им право так вольно разгуливать по моему дому, - отметила Екатерина НИКИТИНА. Больше всего родительницу возмутил не сам факт проверки, потому как перепись детей школьного и дошкольного возраста проходит ежегодно. Самым неожиданным действием стала проверка холодильника. - На каком основании они имеют право вообще переступать порог дома? Моя мама их не приглашала, она только открыла дверь, и они сразу вошли. Почему проверки проходят вечерами в выходные дни? - возмущается родительница. - Позже я позвонила знакомой, которая живет в другом конце города, и она тоже стала возмущаться, что к ним приходили и проверяли холодильник. Другие родители также сообщали о подобной внезапной проверке. Выяснилось, что в минувшие выходные участковые и представители отдела образования побывали во многих семьях Уральска, где проверили жилищные условия детей. В пресс-службе городского акимата сообщили, что действительно в городе проходит проверка неблагополучных семей, которые стоят на учете, в ходе рейда выявляют и новые семьи. Органы опеки совместно с сотрудниками УВД проверяют жилищные условия, состояние ребенка. - Что касается холодильников, то осмотр содержимого проводят для того, чтобы посмотреть нормально ли питается ребенок, - пояснили в городском акимате. В отделе образования города Уральска пояснили, что ответят на все вопросы позже.